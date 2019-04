’Huwelijk Michelle Williams op de klippen’

De 38-jarige Michelle werd de afgelopen tijd meermaals zonder trouwring gespot, wat de geruchten op gang bracht. „Michelle en Phil zijn begin dit jaar uit elkaar gegaan”, bevestigt de bron. „Het was een minnelijke breuk, ze blijven vrienden.”

Michelle en de twee jaar oudere Phil trouwden vorig jaar zomer. In een interview met Vanity Fair vertelde de actrice destijds over de kleine bruiloft, die slechts werd bijgewoond door een handjevol vrienden en de dochters van het stel. Michelle kreeg dochter Matilda, inmiddels 12 jaar, met de in 2008 overleden acteur Heath Ledger. Phil heeft een 3-jarige dochter uit zijn eerste huwelijk. Zijn eerste vrouw stierf aan de gevolgen van kanker toen het meisje 1,5 jaar was.

