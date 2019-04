Roman Polanski eist plek in Oscarcomité terug

Polanski's advocaat stelt in de vrijdag ingediende rechtbankdocumenten dat The Academy handelde in strijd met haar eigen regels en beleid toen de regisseur ’zonder kennisgeving’ uit de organisatie werd gezet. Polanski, die tientallen jaren mee besloot over de Oscarwinnaars, eist nu zijn plek terug. The Academy heeft nog niet gereageerd.

Het gaat Polanski vooral om de manier waarop hij uit het Oscarcomité is gezet, lichtte zijn advocaat toe tegenover The Wrap. "Ze hebben hem zonder waarschuwing op straat gezet en hem niet de kans gegeven te reageren. Er was geen uitleg van het waarom. En dat na veertig jaar, op dezelfde dag als Bill Cosby. Alsjeblieft zeg."

Ethische maatstaven

Polanski werd vorig jaar mei, tegelijkertijd met Cosby, uit The Academy gezet. Eerder wees de organisatie ook Harvey Weinstein de deur. De organisatie verklaarde destijds "continu te evalueren of de leden de ethische maatstaven en het respect voor menselijke waardigheid respecteren".

Weinstein en Cosby werden vorig jaar door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Cosby is inmiddels veroordeeld tot een celstraf, de rechtszaak tegen Weinstein gaat eind deze maand weer verder. Polanski misbruikte eind jaren 70 een 13-jarig meisje in de Verenigde Staten. Hij bekende schuld, zat 42 dagen vast en kwam toen op borgtocht vrij. Toen de regisseur vernam dat hij mogelijk weer de bak in moest, vertrok hij naar het buitenland. Sindsdien kan hij de VS niet meer in. Toen Polanski in 2003 een Oscar won voor The Pianist, kon hij de prestigieuze prijs dan ook niet zelf in ontvangst nemen.

