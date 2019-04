Adele na zeven jaar weg bij man

Adele en Konecki hebben samen een zoon, Angelo. Hij werd geboren in oktober 2012. Volgens Britse bronnen zouden ze ondanks de scheiding nog wel van plan zijn de jongen samen op te voeden.

In januari waren de zangeres en Simon bij een concert van Elton John in Los Angeles voor het laatst samen in het openbaar gespot.

