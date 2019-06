Zoontje (3) countryzanger overleden

Het blijkt dat zijn zoontje is overleden door verdrinking. De countryster deelde donderdag op social media het ’ondenkbare nieuws’ dat zijn jongste zoon, River Kelly, overleden is na ’een tragisch ongeluk’. Hij was pas drie jaar oud. „Ondanks de beste inspanningen van de dokter, was het onmogelijk hem te reanimeren.” Granger Smith schreef dat zijn vrouw Amber en hij darop besloten afscheid te nemen van hun zoontje en zijn organen te doneren. „Zodat andere kinderen een tweede kans op leven krijgen.”

Smith noemde zijn zoontje, broertje van London (7) en Lincoln (5) een bijzonder kind. „Iedereen die hem ontmoette, wist dat onmiddellijk. De vreugde die hij in onze levens bracht, is niet in woorden uit te drukken en zijn licht zal altijd in ons hart zijn.” Ook liet hij weten troost te putten uit ’het weten dat hij bij onze hemelse Vader is’.

Vorig jaar in juni overleed het anderhalf-jarig dochtertje van Olympisch ski-kampioen Bode Miller en zijn vrouw Morgan Beck in een zwembad. Beck liet weten Smith en zijn familie te willen steun en condoleerde hen. Ook adviseerde ze ouders hun kinderen te beschermen door ze zo snel mogelijk op zwemles te doen en zwembaden goed af te schermen voor kleine kinderen. Ze deelde een foto van haar acht maanden oude zoon Easton die op zijn rug in het zwembad dreef, wat onderdeel is van een programma waarbij kinderen zichzelf leren redden.