Vrouw Vincent Cassel bevallen van dochter

Vincent (52) en model Tina (22) maakten in januari dit jaar bekend dat ze in verwachting van hun eerste kindje waren. Dat gebeurde toen ook via een foto op Instagram. Toen was het de aanstaande moeder die met een strohoed voor haar babybuikje poseerde.

De 52-jarige acteur had overigens al twee kinderen uit zijn vorige relatie met de Italiaanse actrice Monica Bellucci, die in 2013 na een huwelijk van veertien jaar stuk liep. In augustus 2018 stapte hij met Tina in het huwelijksbootje.