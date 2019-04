Lucifer vat eerste drie Netflix-seizoenen samen

„Weet je, Lucifer was Gods favoriete engel. Dat waren nog eens tijden”, verzucht „de duivel” terwijl hij een lege ruimte inloopt, op een stoel gaat zitten en voor zichzelf een glas whiskey inschenkt. „Waar te beginnen? Wel, ik ben de duivel”, zegt Ellis, waarna een filmpje volgt met fragmenten uit de eerste drie seizoenen, voorzien van Ellis’ eigen cynische commentaar.

Lucifer, de duivel, is zijn saaie leven als Heer van de onderwereld zat en besluit ’op vakantie’ te gaan naar aarde. Hij strijkt neer in Los Angeles en opent een nachtclub, Lux. In LA raakt hij bevriend met politierechercheur Chloe Decker, die niet wil geloven dat hij de duivel in menselijke vorm is. Hij helpt haar met diverse moordzaken.

Aan het einde van seizoen drie ziet Chloe eindelijk Lucifers ware gezicht. Hoe ze met deze schokkende openbaring omgaat is vanaf 8 mei op Netflix te zien.

