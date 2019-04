Metamorfose voor Kaj Gorgels

Boszhard, die al voor het tiende seizoen alles uit de kast haalt samen met Moors, heeft de afgelopen tijd goed gekeken naar het kwakkelende 6inside. Dat vormt het decor voor de vierde aflevering van De TV Kantine, nadat eerder RTL Boulevard, Weet ik veel en Heel Holland bakt de rode draad vormden deze reeks. Het persiflageprogramma koos er vorig seizoen voor om de setting te veranderen van een kantine, naar een studio van een bepaald programma.

De jubilerende show is na jaren verhuisd van prime time naar het latere tijdstip van 22.00 uur op zaterdagavond en houdt prima stand: het haalt de magische miljoenengrens vooralsnog iedere week. Kijkers waren al direct na de aftrap lyrisch over de typetjes en de gastacteurs. Voor Boszhard is Albert Verlinde overigens een ‘oude bekende’: hij werd in 2016 ook al op de hak genomen, toen met Daphne Deckers (Irene Moors) aan zijn zijde.

