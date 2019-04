Sergio Herman kampt met angstaanvallen

„Twee jaar geleden verloren we een kind, Josha, vlak voor de geboorte. Twee maanden daarna overleed mijn vader, 69 pas, de man van wie ik alles heb geleerd", vertelt hij in Volkskrant Magazine.

Hij voegt daar aan toe: „Nu kan ik er normaal over praten, maar ik kan ook opeens in huilen uitbarsten.” Sergio legt uit dat hij sindsdien veel met de dood bezig is. „Soms krijg ik midden in de nacht angstaanvallen. Ik ben daarvoor in therapie, dat durf ik gerust te zeggen", aldus de chefkok.

