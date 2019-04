Nevenactiviteit NPO-directeur is eigen zaak

Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in NRC.

Volgens de krant kocht Klein in 2011 bij een omstreden trustkantoor een brievenbusfirma in Engeland en een trust in een belastingparadijs. Hij deed dat om zijn broer te helpen. Die kampte met schulden van twee Thaise restaurants en liet de fiscus met oninbare vorderingen achter, aldus de NRC.

In een reactie aan de krant zegt Klein dat hij nooit heeft geweten van de slechte reputatie van het trustkantoor en dat hij nooit de wet heeft overtreden. ,,Zelf ben ik er geen cent wijzer van geworden", zegt hij.

De NPO laat weten dat toen Klein aantrad in 2014 bekend was bij de raad van bestuur dat hij mede-eigenaar was van twee Thaise restaurants. De aard van die activiteit werd getoetst ,,op basis van de governancecode" en niet in strijd geacht met zijn werk voor de publieke omroep. ,,De fiscaal-juridische opzet daarvan is de privéverantwoordelijkheid van de betrokken persoon", aldus de NPO.