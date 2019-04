Jason Momoa ’mepte’ GoT-producent ziekenhuis in

Bij de slap game zitten twee spelers tegenover elkaar en houden zij hun handpalmen plat tegen elkaar aangedrukt voor zich uit. De ene speler moet proberen zijn tegenstander met een vlakke hand te meppen, terwijl de ander de tikken probeert te ontwijken. In HBO Backstories onthult Benioff dat hij, met een paar biertjes op, Momoa uitdaagde om het spelletje met hem te spelen. De GoT-producer kwam er alleen vrij snel achter dat Momoa veel beter was in het spelletje. „Ik keek in Mamoa’s ogen en ik zag daarin geen genade”, lacht Benioff. „Maar ik wilde niet stoppen, want tja, ik had mijn trots. Mijn domme trots.”

Benioff heeft het geweten, want de ochtend erna waren zijn handen namelijk zwaar opgezwollen. „Mijn vrouw zei ’jij gaat gelijk naar het ziekenhuis’”, bekent de producer. „Daar gaven ze de diagnose dat Jason Momoa ’mijn handen had geplet’.”