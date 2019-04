’Visagist Meghan verraadt uitgerekende datum’

Omdat de hertog en hertogin van Sussex eerder al hebben aangekondigd geen traditioneel fotomoment vlak na de bevalling te willen, hebben zij volgens de liefhebbers van het Britse koningshuis een aantal dagen speling om een officiële foto te laten maken.

Op Instagram is te zien dat Meghan’s vaste visagist Daniel Martin op 5 mei in New York is voor een evenement, wat volgens de fans de aanwijzing is dat Meghan voor die datum zou moeten bevallen. Dit meldt Daily Mail. Begin april is de Amerikaanse make-upartist al gespot in Londen, wat het volgens de fans extra verdacht maakt.

