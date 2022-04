Lorde reageert op video waarin ze fans niet laat meezingen

Het gaat om beelden van haar tournee uit 2017 en 2018, die in het teken stond van haar album Melodrama. Op dat album staat ook het nummer Writer In The Dark. Later werd ook een compilatie gemaakt van optredens waarin zij het publiek niet laat meezingen. De beelden gingen recentelijk ’viral’ en kwamen de Nieuw-Zeelandse zangeres op veel kritiek te staan.

Daarop besloot de zangeres een videoboodschap te delen, waarin ze reageert op de beelden. „Ik wilde even iets zeggen over dat ik mijn publiek niet liet meezingen tijdens mijn optredens. Het was iets dat ik deed bij dat nummer omdat ik iets anders wilde proberen”, zegt Lorde. „En het was ook nog eens voor een album dat Melodrama heet, dus maak je niet zo druk.”