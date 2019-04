Will Smith voegt zich bij Jaden op Coachella

„Ook weer gedaan #Coachella”, schrijft de 50-jarige Will zelf bij een video die is gemaakt door zijn 20-jarige zoon.

Het is niet de eerste keer dat Jaden via het nummer Icon wordt verrast door zijn vader. In 2018 maakte Will een parodie op de clip van het nummer, nadat het album waar Icon op stond 100 miljoen keer was gestreamd. In de parodie-clip draagt Will net als zijn zoon een spijkerjasje en een grill, maar in tegenstelling tot Jaden draagt Will daaronder sokken en sandalen. Jaden kon de actie wel waarderen: hij reageerde op Twitter met de tekst „Ik hou van je.”

Coachella wordt dit jaar in de weekenden van 12 tot 14 en 19 tot 21 april gehouden. Naast Jaden Smith maken onder meer Ariana Grande en Childish Gambino onderdeel uit van de line-up.