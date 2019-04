Dít is het beautygeheim van Sylvie Meis

Op Instagram heeft Sylvie een video geplaatst waarin ze haar dagelijkse make-up routine met haar fans deelt. „Ik kreeg zoveel vragen van jullie, dat ik dacht: let’s do it!” De presentatrice is zonder make-up voor de camera te zien, iets wat ze onlangs ook claimde te zijn, maar daar dachten haar fans anders over.

Sylvie vertelt onder andere over hoe ze haar gezicht reinigt, hoe ze haar ogen en lippen opmaakt en welke producten ze voor wat gebruikt.

Overigens duurt het wel een tijdje om de looks van Sylvie te krijgen, de video duurt maar liefst vijftig minuten...