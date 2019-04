Kim Kardashian haalt uit naar Felicity Huffman en Lori Loughlin

„Als ze niet zouden worden toegelaten tot een bepaalde school, dan zou ik nooit willen dat ze worden voorgetrokken om alsnog in een situatie te komen waarin ze toch niet zouden uitblinken”, zegt Kim in het interview. „Jezelf ergens naar binnen werken door te betalen, is voor niemand de beste oplossing.”

Met haar uitspraken reageert Kim op de zaak rond Hollywoodsterren Felicity Huffman en Lori Loughlin. Zij en andere ouders worden ervan verdacht steekpenningen te hebben betaald om hun kinderen op hoog aangeschreven scholen te krijgen.

Ambities in de advocatuur

Eerder deze maand werd bekend dat Kim druk aan het studeren is: de bekende Kardashian-telg wil, in navolging van haar in 2003 overleden vader, advocaat worden. Ze hoopt dat haar studievlijt een positieve uitwerking heeft op haar kinderen. „Ik draag een rugzak, zij dragen een rugzak, zij studeren, ik studeer”, zegt ze. „Ik hoop dat ze geïnspireerd raken en hard zullen werken.”

Kim en haar man Kanye West hebben op dit moment drie kinderen: North (5), Saint (3) en Chicago (1). Een vierde is onderweg. De ’nieuwe’ baby zal evenals Chicago via een draagmoeder ter wereld komen.