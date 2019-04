Ariana Grande open naar fans op Twitter

De 25-jarige zangeres voelt zich niet goed, zo blijkt uit de berichten. In een tweet die nog online staat, schrijft ze aan haar volgers: „Ik voel me leeg en ik zou willen dat ik meer tegen jullie zou kunnen zeggen/meer energie zou kunnen delen, maar op dit moment kan ik dat gewoon niet. Ik hou van jullie.”

In een tweet die ondertussen is verwijderd, zou Ariana hebben gezegd dat op tournee gaan slecht voor haar is. „Om eerlijk te zijn, is het erg zwaar. Zo veel zit me dwars, het is zo zwaar en ik heb de energie niet om ermee om te gaan, al doe ik nog zo mijn best.”

Eerder deze maand riep Ariana haar volgers op Instagram op goed op hun mentale gezondheid te letten. „Het leven kan soms best heftig zijn, maar onthoud dat elke tegenslag je sterker maakt en je nieuwe mogelijkheden biedt.”