Belgische theatermaker Jan Fabre vervolgd voor seksueel wangedrag bij medewerkers

De zaak werd al drie jaar geleden, even na de opkomst van de #MeToo-beweging, in gang gezet door een open brief van een twintigtal voormalige leden van Troubleyn, het gezelschap van Fabre. Zij vertelden over een werkvloer waar machtsmisbruik aan de orde van de dag was, met pesterijen, tirades, vernederingen en afgedwongen seks. De getuigenissen bestrijken tientallen jaren.

Fabre wordt ook verdacht van wangedrag tegen twaalf medewerkers en van één geval van aanranding, meldt het OM. Zijn proces moet in september beginnen.