Noel huilde niet tijdens benefietconcert

Van zijn broer Liam kreeg Noel de wind van voren omdat hij tijdens zijn optreden gehuild zou hebben. Liam noemde het een PR-stunt en schreef in een tweet dat het Noel allemaal niks interesseerde. “Ik las ergens dat ik gehuild zou hebben. Sorry, maar dat is echt niet zo”, zei hij.

Noel verzorgde het slotoptreden van de benefiet voor de slachtoffers van de aanslag in mei van dit jaar na een concert van Ariana Grande. De oud-frontman van Oasis was erg gespannen. “Dat was voor het eerst in mijn leven dat ik zenuwachtig was voordat ik het podium op moest”, zei hij. Maar al bij de eerste noten van Don’t Look Back In Anger, het nummer dat na de aanslag veelvuldig werd gezongen ter nagedachtenis, wist Noel dat het goed zat.