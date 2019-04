Morgan Freeman: ’Ik ben God, en jij ook’

Ook na drie seizoenen blijft het thema spiritualiteit Freeman boeien. Deze keer ging hij onder meer langs bij een van de exorcisten van het Vaticaan. „Je denkt dan: ik weet wat dat is, ik heb de film The Exorcist ook gezien”, grinnikt de acteur. „Maar dit was anders, dit is heel echt. Er komen mensen bij hem langs die ineens Sanskriet spreken of een andere dode taal, of een vraag beantwoorden die hij alleen nog maar gedacht heeft.”

Het staatshoofd van Vaticaanstad heeft hij nog niet gesproken. „Ik heb nog niet de kans gehad de paus te ontmoeten, en ik zou het ook moeilijk vinden om me een houding aan te meten. Wat moet ik zeggen? ’Yo Francis, fijne kerel!’? Dat heb ik trouwens ook met de Dalai Lama.”

Bruce Almighty

Toch vindt Freeman zijn eigen spiritualiteit niet bij dit soort religieuze leiders. „Mensen vragen me vaak waar ik in geloof. Ik geloof in mezelf. Ik ben God.” Lachend: „En nee, dan bedoel ik niet mijn rol in Bruce Almighty.” God speelt wel een belangrijke rol in het leven van de acteur. „Ik geloof in God. Maar wie is God, waar is God, waarom is God? Het komt allemaal neer op jezelf. Er is geen God zonder jou. Ik ben God. En jij ook.”

Hij benadrukt respect te hebben voor alle religies. „Als voor jou God iemand buiten jezelf is, dan is dat prima. Ik zeg ook niet dat ik jouw God ben, ik ben alleen de mijne. Dat klinkt misschien wat wazig, maar ik hoop dat je me begrijpt: waar ik in geloof, is mezelf. Ik geloof dat ik de kracht van God in me heb. En wat is God dan? God is liefde. Maar het is aan onszelf wat we daarmee doen.”

Dat is ook wat hem zo fascineert aan het maken van The Story Of God, waarvan het derde seizoen zondagavond om 21.00 uur van start gaat op National Geographic. „We praten over religie, over spiritualiteit. Maar wat we eigenlijk laten zien, is hoe wij als mensheid opereren. En dat boeit ons toch allemaal?”