Nick & Simon trekken blik BN’ers open

En dan waren zij niet eens de enige surprises. Nick en Simon waren blijkbaar al in een Paasstemming, want ook Lucas Hamming, Edwin Jonker en Paul Sinha betraden het podium - slechts een paar dagen nadat zij als Judas, Jezus en Petrus schitterden in The Passion.

Nick en Simon gaven zaterdagavond het eerste van twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Zondag volgt het tweede concert.

In de aanloop naar het concert vertelde Nick aan BuzzE dat hij „zou tekenen voor elk jaar” een uitverkocht Ziggo Dome, maar dat hij tegelijkertijd geniet van „de dynamiek met grote shows, theatershows en een clubtournee.”