GEUB is ’droge Vlaamse humor met ondertitels’

In de sitcom, die vanaf maandag bij Videoland en later bij RTL te zien is, wordt Philippe verlaten door zijn vrouw, raakt zijn carrière als komiek in het slop en wordt hij opgevangen door zijn moeder en vrienden. „De beste komedie komt voort uit drama”, zegt de komiek. „Dat je van een ellendige situatie toch iets heel grappigs kan maken.”

Volgens Philippe is de rol van zichzelf, of een uitvergrote versie van zichzelf, eigenlijk de enige die hij kan spelen. „Mensen herkennen mij zo erg als Philippe Geubels, in een andere rol ben ik helemaal niet geloofwaardig voor het publiek.”

Eigen idee

GEUB was zijn eigen idee. „Ik heb verschillende pogingen gedaan om het te schrijven. Het heeft zeven jaar in de schuif gelegen”, vertelt Philippe. „Gelukkig hebben toen bevriende collega’s het in handen genomen en er iets moois mee gedaan.”

Ook Derek de Lint, die er in de serie met Philippes vrouw vandoor gaat, heeft gelachen om de sitcom. „Je merkt wel dat het voor een Vlaams publiek is gemaakt, maar het is denk ik ook grappig voor het Nederlandse publiek. Ik heb er erg om gelachen in ieder geval en er zijn natuurlijk ondertitels”, zegt de acteur.

Fan

Voor Derek was Philippe een belangrijke reden om mee te werken aan GEUB. „Ik ben fan van Philippe. Ik vind hem bijzonder grappig. Zijn werk sprak me altijd al aan.” De komiek nam zijn acteerklus volgens Derek erg serieus. „Hij was ontzettend gedisciplineerd. Op de set is het natuurlijk ook heel anders omdat alles gescript is, dan live op het toneel waar dat niet zo is.”

Hoewel de acteur zelf kon lachen om GEUB, durft hij niet te zeggen hoe het aan gaat slaan bij het Nederlandse publiek. „Ik ben wel benieuwd, maar ik heb geen idee. Ik heb me daar in het verleden ook wel heel erg in vergist.” Mocht er een vervolg op de serie komen dan is het nog helemaal niet zeker dat ook Derek weer van de partij is. „Dat zou ik te zijner tijd moeten bekijken naar aanleiding van het script, maar ik weet niet of dat karakter wel terugkeert.”