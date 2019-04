Spaans feestje geen bedreiging voor Duncan

De wedkantoren dichten Nederland nog steeds een winkans van 27 procent toe. De concurrentie komt wel iets dichterbij. De nummers twee en drie, Rusland en Zwitserland, volgen met respectievelijk 12 en 8 procent.

In Madrid kwamen vrijdag en zaterdag 22 deelnemers aan het Eurovisiesongfestival bijeen voor de derde preparty. Onder meer IJsland, Griekenland en Noorwegen - die volgens de bookmakers allemaal in de top tien eindigen - waren van de partij. Het was het eerste Eurovisie-feestje zonder Duncan, in Amsterdam en Londen stond de 25-jarige Arcade-zanger wel op het podium.

Over minder dan een maand weten we of de bookmakers het, net als in onder meer 2013, 2015 en 2018, bij het juiste eind hadden. De 64e editie van het Eurovisiesongfestival vindt van 14 tot en met 18 mei plaats in Tel Aviv.

