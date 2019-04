’Take That overleeft niet als duo’

„We zouden het niet overleven als duo”, vertelt Barlow aan Red Magazine. „Toen Jason ons in 2014 vertelde dat hij wilde stoppen, zijn we met zijn allen samengekomen om uit te zoeken of we dan nog wel door zouden moeten gaan. Of het het allemaal wel waard zou zijn.” Dit gesprek zorgde er echter voor dat de mannen nog hechter werden. „We realiseerden ons echt dat we er helemaal voor moeten gaan. Ik denk ook dat het daarom nog steeds werkt. We willen het allemaal zo graag.”

Ook geeft Gary toe dat het tegenwoordig wel makkelijker is, omdat er minder ego’s bij de groep betrokken zijn. „Alles wat we maken gaat in overleg. Het voelt nooit alsof iemand probeert meer controle te krijgen. Dat gebeurde wel in de jaren negentig, soms was dat behoorlijk heftig”, legt hij uit.

„Ik bedoel, als ik terugdenk aan het hele gedoe rondom het vertrek van Robbie Williams. Er waren toen zoveel ego’s bij betrokken. Ik denk dat we daar allemaal heel erg veel van hebben geleerd.” Volgens de zanger speelt hun leeftijd ook mee. „Je kunt de dingen nu veel beter in perspectief plaatsen. Ik vond dat vroeger heel moeilijk, omdat ik toen nog geen vrouw of gezin had. Er was dus niets wat ervoor zorgde dat ik bij mezelf bleef. Nu ik ook een leven naast mijn carrière heb, zijn er veel belangrijke dingen dat je druk maken over een videoclip. Nu hebben we alledrie te maken met échte problemen; een van de kinderen heeft het moeilijk op school of slaapt slecht, en daar ligt de prioriteit.”