Victoria’s Secret Angel Alexina Graham wil rolmodel zijn

„Het is een enorme eer een Angel te mogen worden. Ik wil dit platform gebruiken om mensen te helpen”, vertelt Graham aan Hello!. „Roodharigen worden vaak gepest omdat we opvallen, dus dit betekent dat ik de roodharigen kan vertegenwoordigen en iemand kan zijn waarmee zij zich kunnen identificeren. Het is fantastisch en onwerkelijk om onderdeel te zijn van een groep krachtige vrouwen die elkaar steunen. Ik heb zo lang tegen hen op gekeken.”

Alexina stelt dat hoewel ze erg lang heeft geworsteld met haar pestkoppen ze zich altijd wil inzetten voor haar volgers en hen wil helpen. „Het is zo belangrijk om mensen te helpen. Het kan echt het verschil voor iemand maken als ik hen beantwoord of iets van hen deel. Het helpt ook om je omringen met goede vrienden en familie. Zij laten je zien dat je niet bent waar je pestkoppen je altijd voor hebben uitgemaakt.”

Graham noemt het een droom dat ze nu samen met haar goede vriendin Barbara Palvin, die een week eerder bij de Angels kwam, deze ervaring mag delen. „Barbara en ik leerden elkaar vier jaar geleden kennen tijdens een klus voor L’Oréal en we kwamen weer samen voor een opdracht voor Victoria’s Secret. Ze stond daar en zei: ’Het was onze droom om hier te werken, en nu doen we dat ook echt’. Daarna moest ze huilen, het was zo lief. Het is echt geweldig dat ik dit samen met haar mag ervaren.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.