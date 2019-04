Michelle Branch en Patrick Carney getrouwd

Op de tonen van Elvis’ Can’t Help Falling In Love liep Branch naar het altaar, zo is te zien in video’s die bruiloftsgasten deelden via Instagram. De Everywhere-zangeres koos een crèmewitte trouwjurk zonder schouders, Carney trouwde in een zwart pak met vlinderdas.

Branch en Carney leerden elkaar in 2015 kennen tijdens een Grammy’s feestje. Op 2 juli 2017, de 34e verjaardag van de zangeres, ging de drummer op zijn knieën. De twee waren druk doende hun bruiloft te plannen toen bleek dat Branch zwanger was. Zeven maanden geleden zette ze zoon Rhys James op de wereld, haar tweede kind. Met haar ex heeft de zangeres een 13-jarige dochter, Owen.