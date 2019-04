Snoop Dogg aan de slag voor NikkieTutorials

De rapper heeft de nieuwste video van de Nederlandse YouTuber NikkieTutorials voorzien van commentaar. Waar Nikkie de Jager normaal gesproken zelf uitleg geeft over gebruikte make-up technieken, neemt Snoop Dogg deze taak nu op zich.

„OMG! Vandaag krijg ik hulp van een hele speciale gast: Snoop Dogg!”, schrijft een razend enthousiaste Nikkie bij de video. Snoop geeft uitgebreid uitleg bij de video en omschrijft precies wat Nikkie aan het doen is. Hij neemt zijn taak dan ook erg serieus. „Dit is als een schilderij van Picasso!”, reageert hij enthousiast. „Oh wow, fantastisch! Ik ben trots dat ik hieraan mee heb gewerkt. Je lijkt wel een vlinder als je je ogen dicht doet, het is prachtig”, besluit hij.

