Brits paleis reageert niet op uitspraak Harry over geschreeuw van William

In de laatste drie delen van de docureeks vertellen Harry en Meghan over hoe zij hun koninklijke titels neerlegden en welke problemen daarmee gepaard gingen. Harry beweert dat zijn oudere broer William tegen hem schreeuwde tijdens een bijeenkomst over het neerleggen van zijn titel. Dat noemt de jongste van de twee broers „angstaanjagend.” Volgens Harry zou het communicatieteam van William bewust verhalen over Harry en Meghan gelekt hebben. Dat noemt hij „hartverscheurend” omdat hij en zijn broer zouden hebben beloofd dat nooit te doen bij elkaar.

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, over Harry’s moeder prinses Diana en over de slechte verhouding met de Britse paparazzi. Ook op de eerste drie afleveringen gaf zowel Buckingham als Kensington Palace geen reactie.