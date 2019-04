Harry zonder Meghan naar paasmis

Sinds Meghan een paar maanden geleden verklapte dat ze eind april, begin mei moet bevallen, hopen royaltyfans dat ’baby Sussex’ op 21 april het levenslicht ziet. De hertogin van Sussex is al een paar weken met zwangerschapsverlof, en schoof daarom zondag niet aan in St. George’s Chapel. Harry is er wel, wat er volgens Britse media op wijst dat de bevalling nog niet is begonnen.

’Baby Sussex’, zoals inmiddels ook Harry en Meghan zelf hun ongeboren kind noemen, komt een dezer dagen ter wereld. Meghans moeder Doria Ragland, met wie zowel de hertog als hertogin van Sussex erg close is, is al gespot in het Verenigd Koninkrijk. Ook de agenda’s van verschillende leden van de koninklijke familie verklappen volgens Britse media het een en ander. Harry’s agenda is de komende tijd leeg, maar Charles en William hebben officiële reizen in het verschiet. De prins van Wales begint op 7 mei aan een reis door Duitsland, William is op 25 en 26 april in Nieuw-Zeeland.

Naast Harry voegden onder anderen William en zijn vrouw Catherine en prins Edward en zijn gezin zich zondag bij koningin Elizabeth voor de paasdienst. Hoewel de vorstin vele felicitaties kreeg voor haar verjaardag, wordt die pas in juni groots gevierd met een parade. Zondag viert Elizabeth haar verjaardag enkel in familiekring. Het eerbetoon dat jaarlijks plaatsvindt in Windsor is vanwege Pasen verschoven. De 21 salutschoten klinken nu maandag in het Engelse stadje.