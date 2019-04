Estelle en Oscar trekken de natuur in

De Zweedse kroonprinses trok met haar gezin de natuur in voor een paaswandeling, getuige foto’s die ze maakte en op Instagram plaatste. Daarop is te zien hoe prinses Estelle (7) en prins Oscar (3) genieten van een ommetje op vakantie-eiland Öland. „Vrolijk Pasen!”, schreef Victoria bij de kiekjes.

Hoe lang Victoria vertoeft op Öland, waar buitenverblijf Solliden staat, is niet bekend. Woensdag wordt de kroonprinses weer verwacht in Stockholm. Eind van de week staat de volgende wandeling in haar agenda. Victoria trekt al zo’n anderhalf jaar met enige regelmaat haar wandelschoenen aan om, onder grote belangstelling, de Zweedse landschappen beter te leren kennen. Vrijdag stapt de kroonprinses voor Västmanland, in het midden van Zweden.