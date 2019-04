Jan Kooijman hoopt op comeback Job Gosschalk

Wanneer Jan Kooijman in gesprek met Nu.nl wordt gevraagd wie zijn voorkeur heeft, Johan Nijenhuis of Job Gosschalk, hoeft de acteur niet lang na te denken. „Op smaak kies ik Job, want ik denk dat ik veel meer aansluit bij wat Job mooi vindt en vond dan wat Johan mooi vindt en vond. Maar ja, op basis van hoeveelheden samenwerking heb ik nu drie films gemaakt met Johan, met veel plezier ook. Maar qua smaak sluit ik beter aan bij Job.”

Kooijman hoopt bovendien dat Job ooit weer een film zal maken waaraan hij mee mag werken. „Ik hoop het. Als hij me zou vragen en het is een goed script, dan zou ik het wel doen, ja.” Hij is dan ook niet bang voor wat mensen daarvan zouden vinden. „Ik ben niet zo bang voor publieke opinies. Dat vinden mensen dan waarschijnlijk wel weer arrogant als ik dat zeg, maar ja...”

De acteur vindt dat Job een nieuwe kans moet krijgen. „Mensen maken fouten. Iedereen maakt fouten. Als iemand dan eenmaal gestraft is, moet je toch ook weer door kunnen? Er is geen beeld meer mogelijk van iets of iemand waar goed en slecht naast elkaar bestaan en dat vind ik soms wel lastig. En dat geldt voor Job ook denk ik.”

