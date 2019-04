’Elvis te vaak slecht en goedkoop geïmiteerd’

Met hun The Elvis Concert willen ze het beter aanpakken. De show beleeft vanaf deze maand uitvoeringen in Scandinavië, België en Nederland; de eerste in ons land is op 28 april in Eindhoven. „Het gaat hierbij puur om zijn muziek, de muziek van Elvis in zijn toptijd. Het gaat elders te vaak over zijn privéleven, vriendinnen en pillen en dergelijke”, aldus Deelen, een Nederlander die al jaren in Denemarken in de psychiatrie werkt, maar al jaren een bewonderaar en pleitbezorger van „de klassieke Elvis” is.

Lanning (71) is graag voor de tour overgekomen uit Los Angeles. „Ik houd ervan om zijn originele muziek te spelen.” Hij heeft niets dan goede herinneringen aan Presley, met wie hij in 1969 en 1970 in Las Vegas stond: „Hij was echt heel fijn om mee te werken, een hartelijke man. Hij wilde altijd grondig repeteren en was echt een perfectionist, maar wilde niet in zijn eentje de dienst uitmaken. Hij vroeg veelvuldig: wat vind jij? Hij behandelde je als familie.”

Warmte

Toen Ronnie Tutt, eerder de drummer van Elvis, andere verplichtingen had, moest The King op zoek naar een vervanger en Lanning meldde zich aan. „Er waren negen musici om auditie te doen. Mijn vader, acteur en zanger, had me gewaarschuwd: probeer niet om indruk te maken, maar help gewoon de ritmesectie en de zanger. Na een nummer of twee, drie zei Elvis: „Ik geloof dat we onze drummer hebben gevonden.”

Het verbaast Lanning niet dat de ster van Elvis Presley (1935-1977) nog altijd straalt: „Hij straalde warmte uit, nederigheid en onschuld. Dat komt nu nog over. Veel artiesten van nu zijn vooral voor zichzelf bezig. Maar Elvis wilde anderen een goed gevoel geven.”

The Elvis Concert wordt in Nederland 23 keer uitgevoerd.