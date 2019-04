’Adele verliest 85 miljoen euro’

Adele en Simon zijn volgens The Mirror zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Gezien de twee elkaar leerden kennen toen haar carrière net op gang kwam en zij dus tijden hun relatie zoveel geld heeft verdiend, kan Konecki aanspraak maken op de helft van haar enorme vermogen. Adele zou goed zijn voor maar liefst 150 miljoen pond, omgerekend 174 miljoen euro.

Afgelopen vrijdag liet het stel via een statement weten dat zij uit elkaar zijn. Adele en Konecki gaven elkaar in 2016 het jawoord. Samen hebben zij een zoon, Angelo. Hij werd geboren in oktober 2012. Volgens Britse bronnen zouden ze ondanks de scheiding nog wel van plan zijn de jongen samen op te voeden. Adele zou wel van plan zijn definitief terug willen keren naar Londen om dichterbij haar moeder te zijn.