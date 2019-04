’Harry en Meghan paar jaar naar Afrika’

Harry en Meghan zouden twee à drie jaar in Afrika gaan wonen. Ze zouden daar liefdadigheidswerk moeten combineren met taken voor het Gemenebest en het promoten van het Verenigd Koninkrijk. The Sunday Times ziet voordelen voor zowel de Sussexes, die wat meer afstand zouden krijgen van de Britse pers, en het Verenigd Koninkrijk. Dat zou optimaal kunnen profiteren van de „rocksterrenstatus” van Harry en Meghan.

In welk land de hertog en hertogin gaan wonen is nog niet bekend. Die beslissing zou volgend jaar moeten worden genomen. Harry vliegt al sinds zijn tienerjaren geregeld naar Afrika en heeft nauwe banden met verschillende landen. Zo bracht hij in 2004 zijn tussenjaar door in Lesotho, waar hij de liefdadigheidsorganisatie Sentebale mede oprichtte. De prins komt ook geregeld in Botswana. In dat land is naar verluidt de vonk overgesprongen tussen Harry en Meghan, die een paar weken na hun eerste ontmoeting al samen op vakantie gingen in het Afrikaanse land.

Speculatie

Volgens The Sunday Times zoekt Buckingham Palace naar een nieuwe rol voor Harry, die vorig jaar trouwde en elk moment vader kan worden. Zijn oudere broer William gaat zich meer en meer voorbereiden op zijn toekomstige taak als koning. Daarom verhuisde William in de zomer van 2017 naar Londen, waar hij met zijn gezin op Kensington Palace woont. Harry en Meghan verhuisden begin deze maand van Kensington Palace naar Frogmore Cottage op het landgoed Windsor.

Buckingham Palace bevestigde noch ontkende het verhaal zondag. Woordvoerders van de hertog en hertogin van Sussex stelden dat „alle toekomstplannen op dit moment speculatief” zijn. „Er zijn geen beslissingen genomen over toekomstige rollen.” Wel liet Buckingham Palace weten dat Harry ambassadeur van de jongeren van het Gemenebest blijft. De prins kreeg die titel vorig jaar april, vlak voor zijn huwelijk, van koningin Elizabeth.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.