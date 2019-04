Songfestivalwinnaars snel in vergetelheid

Veel van de artiesten die recent tot winnaar zijn gekroond zijn inmiddels alweer in de vergetelheid geraakt. Zelfs in eigen land bleek het voor veel van hen moeilijk om het songfestivalsucces te evenaren.

Van de afgelopen tien winnaars wisten er slechts een paar op de radar te blijven, maar niet dankzij hun muziek. Conchita Wurst, de ’vrouw met de baard’ die in 2014 zegevierde voor Oostenrijk, is nog altijd populair in de lhbt-wereld en komt nog regelmatig in de media dankzij zijn uiterlijk. De Portugees Salvador Sobral (2017) kwam alleen in het nieuws dankzij een harttransplantatie.

Eendagsvlieg

Alexander Rybak (Noorwegen, 2009), Ell & Nikki (Azerbeidzjan, 2011) en Emmelie de Forest (Denemarken, 2013) wisten na hun songfestivalavontuur weinig potten te breken. Ell & Nikki gingen al snel uit elkaar en Rybak dook pas vorig jaar plots weer op in Lissabon, waar hij dit keer zonder viool 15e werd in de finale.

De Zweedse Loreen (2012) bleek ook een eendagsvlieg. Zij scoorde met Euphoria één van de grootste songfestivalhits aller tijden maar wist daar geen vervolg aan te geven. Twee jaar geleden mikte ze op een nieuwe deelname, maar de zangeres wist niet door de Zweedse voorrondes te geraken.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn er ook. Winnaars zoals Måns Zelmerlöw (Zweden, 2015) en Jamala (Oekraïne, 2016) wisten in eigen land nog enkele hits te scoren en Netta, winnares in 2018, kon in Israël een tweede nummer 1-hit noteren. Lena (Duitsland, 2010) is de succesvolste van de afgelopen tien jaar. Ze werd een grote ster in haar thuisland en is ook nog altijd populair in Zwitserland en Oostenrijk.

In het verleden betekende het songfestival vaker de start van een internationale carrière. ABBA en Céline Dion veroverden de wereld maar ook artiesten als Udo Jürgens, Vicky Leandros en Johnny Logan hielden het jarenlang vol.