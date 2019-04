Joan Collins: ’Ik heb geluk dat ik nog leef’

„Als Percy (Gibson, haar echtgenoot, red.) niet met de brandblusser naar binnen was gegaan, was de hele flat afgebrand. Hij heeft het hele gebouw gered, Percy is een held”, vertelt Collins aan de Daily Mail. „Ik ken genoeg mannen die niet naar binnen zouden zijn gegaan.”

Percy geeft toe niet eens stil te hebben gestaan bij het gevaar. „Door de shock vergeet je alles en doe je alles wat je moet doen. Je probeert het vuur te blussen. Dat is ook je eerste gedachte: ’Hoe werkt de brandblusser?’”, legt hij uit. „Daarna kwam de brandweer en zij komen in een verschrikkelijke situatie. Zij zijn zo onzelfzuchtig en verdienen veel meer lof. Ik vind zelfs dat ze geen belasting hoeven te betalen.”

Joan is nog niet bekomen van de schrik en blijft malen over wat er allemaal had kunnen gebeuren. „We hebben zoveel geluk dat we nog leven. Ik blijf maar denken: ’Wat als we hadden geslapen en het alarm niet hadden gehoord?”