Dennis Schouten: ’Ik gedroeg mij als haar vader’

Na een turbulente periode kan Dennis Schouten zich weer vol op de liefde storten. „Ik ga er dit keer vanuit dat het nog heel lang goed blijft gaan!” Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat hij in maart vol trots zijn relatie met Laura Balatoni had bekendgemaakt, kwam er niet veel later alweer een einde aan het liefdessprookje tussen Dennis Schouten en het 17-jarige model. De verzoening liet echter niet lang op zich wachten, mede omdat de verslaggever van voetbalpraatprogramma Veronica Inside een stapje heeft teruggedaan. „Ik bemoeide me gewoon veel te veel met haar.”