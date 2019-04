Gezondheid voormalig groothertog Jean (98) hard achteruit

De hoogbejaarde Jean ligt sinds vorig weekeinde in het ziekenhuis met een longinfectie. Dinsdag waren er nog optimistische geluiden. Toen meldde het hof nog dat Jean weer wat opknapte.

Jean regeerde van 1964 tot 2000 over Luxemburg. Daarna nam zijn oudste zoon Henri het over. De laatste jaren komt Jean nog maar weinig in het openbaar. Hij kampte al eerder met gezondheidsproblemen.