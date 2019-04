Rick Engelkes keert terug in Kruimeltje 2

Pieters speelt de rol van Kruimeltjes moeder, Löw wordt Harry’s aartsvijand Lefty en Warringa is te zien als gouvernante Trix. Overige rollen zijn weggelegd voor Horace Cohen, Bas Keijzer, Huub Smit, Rian Gerritsen, Loek Peters, Lieke Antonisen en Rein Hofman.

Engelkes en Kruimeltje hebben al een lange geschiedenis met elkaar. Niet alleen speelde de acteur Kruimeltjes vader in de eerste film in 1999, hij produceerde ook de televisieserie De avonturen van Kruimeltje en Kruimeltje de musical. Nu is hij eveneens een van de producenten van de vervolgfilm.

De opnames voor de sequel zijn deze week begonnen. Kruimeltje 2 moet in februari volgend jaar in de bioscoop te zien zijn.