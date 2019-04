Ilse stoomt Duncan klaar voor songfestival

Dat zei de zangeres en voormalig The Voice-coach van Duncan zondag in RTL Boulevard. „Het helpt dat ik ervaring heb. Ik vind het ook fijn dat ik dat met hem kan delen en probeer Duncan zich zo optimaal als mogelijk te laten voelen.”

Ilse hoopt dat Duncan „gewoon relaxed” kan blijven onder de hoge druk. De zanger is al weken de torenhoge favoriet om het songfestival te winnen. „Nummer 1 in de polls is mooi maar ook wel eng”, aldus Ilse, die echter wel goede hoop heeft. „Ik ben niet objectief, maar ik denk dat we een heel goede kans maken. Meer kan ik niet zeggen.”

Duncan reist volgende maand af naar Tel Aviv, waar het songfestival dit jaar plaatsheeft. Hij komt op 16 mei uit in de tweede halve finale met het lied Arcade.