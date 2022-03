Cas Jansen geopereerd na fietsongeluk

GTST maakte op Instagram het nieuws bekend: „Afgelopen weekend zijn wij opgeschrikt door het nieuws dat Cas Jansen een fietsongeluk heeft gehad, waarbij hij zeer ongelukkig terecht is gekomen. Inmiddels is hij geopereerd aan zijn verwondingen en is hij weer thuis bij zijn gezin waar hij komende periode in alle rust zal moeten herstellen.”

Ook schrijven zij dat Cas door het ongeluk opnames zal missen en hij daarom vervangen wordt door Wouter Zweers. „Daardoor hebben wij moeten besluiten om de rol van Julian Verduyn tijdelijk te re-casten. Wouter Zweers (o.a. bekend als Quinn Streefkerk in Nieuwe Tijden) zal vanaf vandaag in de huid kruipen van Julian en is vanaf half mei voor het eerst te zien in GTST”, aldus Goede tijden, slechte tijden. Ook wensen de cast en crew hem veel sterkte toe.

Cas keerde in 2019 na twintig jaar afwezigheid terug in GTST. Hij speelde het personage eerder tussen 1996 en 1999.