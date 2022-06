Elise Epker van Boer Zoekt Vrouw zwanger van eerste kindje

Ⓒ KRO-NCRV

Elise Epker, die in het elfde seizoen van Boer Zoekt Vrouw te zien was, laat op Instagram weten dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Ze is uitgerekend in december.