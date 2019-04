Kanye trakteert Coachella op nieuwe muziek

Hoewel de festivalgangers vroeg uit de veren moesten om de ’dienst’ van Kanye en consorten bij te wonen, waren er duizenden afgekomen op het optreden. Op een perfect ronde grasheuvel, op Twitter al gekscherend vergeleken met een Teletubbie-heuvel, presenteerde Kanye en een voltallige liveband plus koor hun religieuze gospel, tot groot enthousiasme van de bezoekers. Het optreden was ook live te volgen via YouTube.

Sinds begin dit jaar waren er al verschillende fragmenten van Sunday Services te zien geweest op de sociale media-kanalen van de Kardashians. Kanye’s echtgenote Kim was zondag uiteraard ook van de partij net als hun kinderen en nog enkelen anderen uit de Kardashian-clan.

Zaterdag dook Kanye ook al op tijdens het tweede weekend van Coachella, een van de grootste en populairste festivals ter wereld. De rapper verscheen toen als gastartiest bij het optreden van zijn vriend Kid Cudi. Kanye was in eerste instantie een van de beoogde headliners, zo werd eerder gefluisterd. Dat zou echter niet door zijn gegaan vanwege onenigheid met de organisatie. Begin deze maand kondigden de Kardashians aan dat Kanye alsnog zou optreden: op de ochtend van paaszondag.

Coachella wordt later zondag afgesloten door Ariana Grande.