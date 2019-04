Katy Perry verkleed als Disney-schurk bij American Idol

„Vanavond is het kommer en Kwel”, schrijft Katy bij een Instagram-foto waar ze poseert met de twee andere juryleden Lionel Richie en Luke Bryan. Kommer en Kwel (in het Engels Pour Unfortunate Souls) refereert aan het lied dat Ursula in de film zingt wanneer zij de kleine zeermeermin Ariël ervan wil overtuigen haar stem af te staan in ruil voor benen, om zo op land bij haar geliefde prins Erik te kunnen zijn.

Voor de Disney-aflevering van American Idol vorig jaar ging Katy ook verkleed, toen ging ze als Sneeuwwitje.