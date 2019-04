Journaal best bekeken op Luizenmoederloze zondag

Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Het NOS Journaal van 20.00 uur was op de eerste zondag na het einde van kijkcijferhit De Luizenmoeder het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek. In de avond stemden bijna 1,7 miljoen mensen om 20.00 uur af op NPO 1. Even daarvoor keken ruim 1,4 miljoen kijkers naar de samenvattingen van de eredivisie in Studio Sport.