Letizia en Sofia leggen ruzie bij

Dit jaar geen ruziënde koninginnen op Mallorca. Waar de Spaanse koningin Letizia vorig jaar nog mot had met haar schoonmoeder koningin Sofia, was het dit jaar pais en vree bij de paasmis. Letizia en Sofia kletsten zondag voor aanvang van de mis en verlieten de kathedraal van Palma zelfs arm in arm.