’Simon Cowell begint talentenjacht op Antartica’

„Ik heb over de hele wereld talentenjachten opgezet”, schrijft de Brit op Twitter. „Maar er miste tot nu toe nog één plaats. Ik ben dan ook erg blij om jullie te kunnen vertellen dat we eindelijk naar Antartica gaan uitbreiden...” De tekst gaat gepaard met een video waarin spotlights op een ijsberg gericht staan. De tekst „pak je moment, Antartica” vliegt vervolgens door het beeld.

Of de aankondiging van Cowell serieus te nemen is, valt nog te bezien. Hij sluit zijn tweet in ieder geval af met de hashtag ’ad’, wat zou kunnen betekenen dat het om een gesponsorde reclame-tweet gaat.