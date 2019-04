’Jussie Smollett heeft slaapstoornis na mediastorm’

Jussie wordt met enige regelmaat „met een schok wakker vanwege nachtelijke paniekaanvallen.” De acteur beweerde in januari te zijn aangevallen door twee mannen die hem zouden hebben belaagd omdat hij homoseksueel is. Later leek het erop dat Jussie de ’aanval’ zelf in scène heeft gezet, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Het kostte hem veel werk, zo raakte Jussie zijn vaste rol in de serie Empire kwijt.

Volgens Jojo zijn de verhalen dat zijn broer het hele incident zelf regelde „belachelijk.” Hij stelt dat Jussie voordien al succesvol was en helemaal geen extra aandacht nodig had om aan meer werk te komen. De acteur zou pas na aandringen van vrienden naar de politie zijn gestapt om aangifte te doen.

Niet alleen Jussie wordt nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de actie, ook zijn ’belagers’ zitten nog steeds op de blaren. De acteercarrière van de broers Abel en Ola Osundairo ligt volledig op zijn gat. Het duo is volgens TMZ al weken op zoek naar een agent, maar niemand wil met de broers in zee. Ook hun fitnessbedrijf, dat ze na de aanval opzetten, is nog geen succes.