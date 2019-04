Sylvie Meis haalt uit naar Rafael van der Vaart

In het programma vraagt Rivkah onder andere hoe Damián het vindt dat hij niet altijd bij zijn vader kan zijn. Zijn antwoord: „Als ik een lange tijd bij mijn vader ben – net zoals twee weken nu – dan doet het wel een beetje pijn als ik dan wegga naar Hamburg.” Hij vervolgt: „Ja, ik mis hem altijd.”

Wellicht was dat tegen het zere been van Sylvie, want de blonde diva plaatste zondag, twee dagen na het interview, een foto op Instagram waarop ze te zien is met vrienden met wie ze Eerste Paasdag heeft doorgebracht. Damián heeft de foto gemaakt, zo schrijft ze, „maar ik laat hem niet op Instagram zien vanwege zijn privacy.” En dat laatste lijkt een duidelijke sneer naar Rafael, die immers wél met hun zoon in de openbaarheid treedt.

