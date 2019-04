Pink showt kinderen niet meer op social media

Op het kiekje in kwestie was vastgelegd hoe de zangeres en haar kinderen Jameson (2) en Willow (7) een pelikaan tegenkomen. De jongste had vlak voor de foto genomen werd blijkbaar zijn luier uitgedaan en was daarom, weliswaar op de achtergrond, alleen te zien met een T-shirt aan.

De kritiek op de zangeres was niet mals. „Mensen gingen zelfs zo ver dat ze zeiden dat iemand de kinderbescherming moest bellen omdat hij geen luier aan had”, vertelt Pink tegen talkshowhost Ellen DeGeneres. „Ik heb daarna zo hard gehuild, want ik vind het gewoon fijn om foto’s van mijn familie te delen. Ik ben trotser op mijn kinderen dan op wat dan ook.”

Pink is er daarom helemaal klaar mee. „Ik deel ze gewoon niet meer. Ik doe het niet, ik plaats geen foto’s meer van ze”, aldus de zangeres.