Sri Lanka schokt ook William en Catherine

„Zinloze handelingen zoals deze op plaatsen waarvan mensen verwachten dat ze er op hun veiligst zijn, zijn echt gruwelijk”, aldus William en Catherine. „Onze harten gaan in deze tragische tijd uit naar de families en vrienden van de slachtoffers, naar de christelijke gemeenschap en naar de mensen van Sri Lanka. Jullie zijn in onze gedachten en gebeden.”

De aanslagen choqueerden ook Williams vader prins Charles, die het in een verklaring had over ’barbaarse aanvallen’ en ’verachtelijke gruweldaden’. „Dergelijke daden van vreselijke brutaliteit, waar ze ook plaatsvinden, zijn een afschuwelijke aanval op de menselijkheid en de waarden begrip en mededogen.”

Carl Gustaf

Koningin Elizabeth liet eerder op maandag weten mee te leven met de slachtoffers van de aanslagen. Op Sri Lanka vonden zondag, op Elizabeths 93e verjaardag, zeven explosies plaats bij kerken en hotels. Daarbij kwamen zeker 290 mensen om het leven, onder wie 37 buitenlanders.

Ook de Zweedse koning Carl Gustaf bracht zijn condoleances over aan de Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena. Hij stuurde namens hem en zijn vrouw koningin Silvia een telegram naar de president, waarin het koningspaar hun ’diepste en meest oprechte medeleven’ betuigden.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren zondag de eerste royals die reageerden op de aanslagen. „Wij zijn geschokt door dit brute geweld en zijn in gedachten bij alle getroffenen en hun familie”, aldus het koningspaar.

